МВД США: Россия не повлияла на исход американских выборов в 2016 году

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Приписываемое России вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году не оказало влияния на их исход, однако угроза хакерских атак РФ на избирательные системы в период промежуточных выборов в Соединенных Штатах в 2018 году сохраняется. С таким утверждением выступила в среду на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

"Мы знаем, что российские субъекты в 2016 году действовали против избирательных систем штатов, однако у нас нет доказательств того, что исход как-либо изменился в результате их попыток. Тем не менее угроза вмешательства сохраняется, и мы признаем, что промежуточные выборы в 2018 году и выборы в будущем - это потенциальные цели для хакерских атак со стороны России", - сказала она.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.