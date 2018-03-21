Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД США: Россия не повлияла на исход американских выборов в 2016 году

Международная панорама
21 марта, 17:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, марта. /ТАСС

Глава ведомства Кирстьен Нильсен при этом считает, что угроза хакерских атак РФ на избирательные системы во время промежуточных выборов в Штатах в 2018 году сохраняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Приписываемое России вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году не оказало влияния на их исход, однако угроза хакерских атак РФ на избирательные системы в период промежуточных выборов в Соединенных Штатах в 2018 году сохраняется. С таким утверждением выступила в среду на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

"Мы знаем, что российские субъекты в 2016 году действовали против избирательных систем штатов, однако у нас нет доказательств того, что исход как-либо изменился в результате их попыток. Тем не менее угроза вмешательства сохраняется, и мы признаем, что промежуточные выборы в 2018 году и выборы в будущем - это потенциальные цели для хакерских атак со стороны России", - сказала она.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе на чемпионате мира в Милане
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Власти Подмосковья могут вывезти детей в лагеря из Волоколамска из-за местной свалки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов