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Генсек ООН призвал не допустить безнаказанности за химические атаки в Сирии

Международная панорама
22 марта, 2:03 UTC+3 ООН ООН 22, марта. /ТАСС

Антониу Гутерриш вновь призывает Совет Безопасности ООН "продемонстрировать единство и урегулировать этот вопрос"

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© AP Photo/Andrew Medichini

ООН, 22 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду призвал Совет Безопасности ООН сплотиться и не допустить безнаказанности за применение химического оружия в ходе конфликта в Сирии. Об этом сообщили в канцелярии генсека по итогам его встречи с генеральным директором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахметом Узюмджю.

Административный глава ООН поддержал деятельность ОЗХО по проверке сообщений о химических атаках в Сирии и выразил "уверенность в беспристрастности и опыте" профильной организации, а также ее миссии по установлению фактов.

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"Генеральный секретарь встревожен постоянно поступающими утверждениями об использовании химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Использование химического оружия при любых обстоятельствах неоправданно и отвратительно. В равной степени неоправданно и отсутствие реакции на использование [химического оружия]. Безнаказанность не должна восторжествовать в случае подобных серьезных преступлений", - говорится в письменном заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

По его словам, Гутерриш вновь призывает Совет Безопасности ООН "продемонстрировать единство и урегулировать этот вопрос".

20 марта Узюмджю принял участие в закрытом совещании с членами Совбеза в Нью-Йорке, на котором в том числе обсуждалась тема химических атак в Сирии. Как заявил Узюмджю журналистам, в общей сложности ОЗХО получила почти 370 утверждений о применении отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии, из них более 70 были изучены. По его словам, организация располагает данными о предполагаемых химических атаках в районе Восточная Гута под Дамаском и проверяет их. Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что боевики готовят там инсценировку химической атаки, чтобы обвинить в ее совершении Дамаск и спровоцировать военную акцию западных стран против сирийских властей.

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