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Reuters: президент Мальдив отменил режим ЧП, действовавший 45 дней

Международная панорама
22 марта, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Отмечается, что "угроза национальной безопасности по-прежнему существует", но в "уменьшенном масштабе"

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ТАСС, 22 марта. Президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин в четверг отменил режим чрезвычайного положения, введенный в стране 45 дней назад в связи с обострением политической ситуации в стране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление администрации главы государства.

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"Несмотря на то, что в уменьшенном масштабе угроза национальной безопасности по-прежнему существует, чтобы предотвратить дальнейшие убытки для страны, по совету служб безопасности и с целью способствовать нормализации положения, президент принял решение отменить чрезвычайное положение", - говорится в заявлении.

Мальдивский министр по правовым вопросам Аишат Азима Шукур заявила 14 марта, что власти страны не намерены продлевать режим ЧП после истечения срока его действия 22 марта.

5 февраля президент Мальдивской Республики Абдулла Ямин объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней, 20 февраля режим ЧП был продлен еще на 30 дней. Причиной этого стало обострение внутриполитической ситуации после принятого Верховным судом страны постановления об освобождении из заключения нескольких лидеров оппозиционных партий.

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