Порошенко после задержания Савченко заявил о "разоблачении российской спецоперации"

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко после задержания в четверг Службой безопасности Украины депутата Верховной рады Надежды Савченко поблагодарил спецслужбы за предотвращение массовых терактов и заявил о "разоблачении спецоперации РФ".

"Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей вследствие предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины, - написал он в Facebook. - Также спасибо офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и вовремя проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны".

Ранее в четверг депутаты Верховной рады проголосовали за лишение Савченко неприкосновенности и дали согласие на ее задержание и арест в связи с подозрением в подготовке к госперевороту и терактам. Сразу же после этого она была задержана и препровождена в СБУ, где начался ее допрос.