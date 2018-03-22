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Порошенко после задержания Савченко заявил о "разоблачении российской спецоперации"

Международная панорама
22 марта, 18:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, марта. /ТАСС

Украинский президент также поблагодарил военных, которые "не поддались на провокации" депутата Верховной рады

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КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко после задержания в четверг Службой безопасности Украины депутата Верховной рады Надежды Савченко поблагодарил спецслужбы за предотвращение массовых терактов и заявил о "разоблачении спецоперации РФ".

"Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей вследствие предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины, - написал он в Facebook. - Также спасибо офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и вовремя проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны".

Ранее в четверг депутаты Верховной рады проголосовали за лишение Савченко неприкосновенности и дали согласие на ее задержание и арест в связи с подозрением в подготовке к госперевороту и терактам. Сразу же после этого она была задержана и препровождена в СБУ, где начался ее допрос.

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Темы
Кризис на Украине Задержание Надежды Савченко
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Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
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