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Guardian: состояние пострадавшего в Солсбери полицейского улучшается каждый день

Международная панорама
22 марта, 20:17 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, марта. /ТАСС

Второй участвовавший в расследовании правоохранитель проходит амбулаторное лечение в больнице города в связи с подозрением на отравление

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ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Состояние полицейского Ника Бэйли, пострадавшего в Солсбери при расследовании дела осужденного в РФ бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, улучшается каждый день. Об этом информировала в четверг газета The Guardian со ссылкой на временно исполняющего обязанности констебля графства Уилтшир Кира Притчарда.

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"Каждый день он делает огромные шаги вперед, - сказал Притчард. - Его состояние улучшается. Наблюдать эти улучшения - великолепно".

Тем временем, как сообщила в четверг газета Daily Mail, второй британский полицейский, принимавший участие в расследовании инцидента в Солсбери, проходит амбулаторное лечение в больнице города в связи с подозрением на отравление. У него наблюдаются потенциальные, но совсем незначительные признаки отравления, информировало издание со ссылкой на источник.

Состояние же Сергея и Юлии Скрипаль оценивается как критическое, но стабильное. В четверг Высокий суд Лондона разрешил врачам предоставить образцы их крови экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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