Саркози заявил, что не услышал от следствия новых фактов о финансировании своей кампании

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Следователи во время двухдневных допросов бывшего президента Франции Николя Саркози не привели новых фактов о его деле и задавали вопросы по поводу €38 тыс. в бюджете избирательной кампании 2007 года. Об этом экс-президент республики рассказал в интервью телеканалу TF1.

"Ни одного нового элемента в этом досье не появилось, - сказал Саркози. - Полицейские, которые меня допрашивали, интересовались происхождением €38 тыс. в расходах предвыборной кампании, что составляло 0,1% ее бюджета".

"Я никогда не предавал французов", - заверил бывший президент. Он отметил, что не намерен возвращаться к политической деятельности, но хотел бы сохранить доверие сограждан. "С политикой покончено, но с Францией - никогда, - заявил Саркози. - Я не хочу, чтобы хотя бы один человек думал, что я не оправдал его доверия".

Нестыковки в показаниях Такиеддина

Саркози назвал лжецом и преступником бизнесмена Зияда Такиеддина, который утверждал, что в 2006-2007 годы передал Саркози, занимавшему тогда пост главы МВД, три кожаных чемодана от властей Ливии с наличными на сумму €5 млн. Передача денег якобы состоялась в здании министерства.

"Я никогда не видел этого человека после 2004 года", - заявил экс-президент. Он отметил, что ни в один из дней, которые называл Такиеддин, не был в Париже. "Описание интерьеров министерства не соответствует действительности. К тому же, попасть в здание невозможно без записи в специальном журнале посетителей", - указал Саркози.

Суммируя свои впечатления от двухдневных допросов, политик сказал: "Я считаю это оскорблением, но не меня лично, а моей страны. Нельзя втаптывать людей в грязь, потому что так захотели преступники. Я этого так не оставлю".

Задержание экс-президента

Как следует из телевизионного интервью Саркози, он был вызван во вторник утром на допрос в Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями в парижском пригороде Нантер, где его поместили под стражу. "Мне позвонили по телефону и сказали, что я буду задержан, а через 10 минут об этом вызове уже узнал сайт Mediapart", - рассказал о своем задержании Саркози. Допросы, по его словам, продолжались, в общей сложности 26 часов.

По их итогам бывшему президенту были предъявлены обвинения в получении взяток и незаконном финансировании предвыборной кампании. Саркози был отпущен на свободу, но помещен под судебный контроль в статусе подследственного. Как он сообщил в интервью, ему запрещено посещать четыре страны, в том числе Ливию, а также контактировать с другими девятью подозреваемыми.

Суть обвинений

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. Сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

Следствие по данному делу было открыто пять лет назад.