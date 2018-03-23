СМИ: манифестация в Лиме за проведение в Перу досрочных выборов завершилась беспорядками

ТАСС, 23 марта. Манифестация в Лиме, участники которой требовали проведения досрочных выборов президента и парламента Перу, завершилась в четверг столкновениями с полицией. Об этом сообщил телеканал TV Peru.

По его данным, несколько тысяч митингующих начали шествие с площади Сан-Мартин в Лиме, но затем попытались изменить маршрут и прорвать полицейские кордоны. Стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

По предварительной информации, от одной из таких пуль пострадал фотограф местной газеты La Republica, освещавший акцию. Митинг проходил под девизом "Пусть уходят все!", многие манифестанты принесли с собой плакаты с этими словами.

21 марта президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о своем решении уйти в отставку, направив в парламент соответствующий документ. Согласно конституции республики, законодательный орган должен одобрить отставку главы государства простым большинством голосов. В ночь на пятницу депутаты завершили дебаты по этому вопросу, однако само голосование перенесли на утро пятницы.

Если Кучински покинет свой пост, обязанности главы государства до 2021 года будет исполнять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо, который в последние месяцы по совместительству работал послом Перу в Канаде. Как ожидается, он будет приведен к присяге в пятницу сразу же после голосования по отставке действующего президента. Однако, согласно опросам общественного мнения, около половины перуанцев выступают за проведение всеобщих досрочных выборов.

Инициатива об импичменте Кучински возникла из-за коррупционного скандала вокруг бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце 2017 года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с действующим президентом, около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". 28 февраля бывший топ-менеджер Odebrecht Жоржи Барата на допросе заявил, что финансировал избирательную кампанию Кучински. Глава государства неоднократно отрицал факт получения денег от бразильской компании.