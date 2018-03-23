Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: манифестация в Лиме за проведение в Перу досрочных выборов завершилась беспорядками

Международная панорама
23 марта, 7:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Полиция применила против митингующих слезоточивый газ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 23 марта. Манифестация в Лиме, участники которой требовали проведения досрочных выборов президента и парламента Перу, завершилась в четверг столкновениями с полицией. Об этом сообщил телеканал TV Peru.

По его данным, несколько тысяч митингующих начали шествие с площади Сан-Мартин в Лиме, но затем попытались изменить маршрут и прорвать полицейские кордоны. Стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Смотрите также
Президент Перу Педро Пабло Кучински (четвертый слева)

Политический кризис в Перу. Досье

По предварительной информации, от одной из таких пуль пострадал фотограф местной газеты La Republica, освещавший акцию. Митинг проходил под девизом "Пусть уходят все!", многие манифестанты принесли с собой плакаты с этими словами.

21 марта президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о своем решении уйти в отставку, направив в парламент соответствующий документ. Согласно конституции республики, законодательный орган должен одобрить отставку главы государства простым большинством голосов. В ночь на пятницу депутаты завершили дебаты по этому вопросу, однако само голосование перенесли на утро пятницы.

Если Кучински покинет свой пост, обязанности главы государства до 2021 года будет исполнять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо, который в последние месяцы по совместительству работал послом Перу в Канаде. Как ожидается, он будет приведен к присяге в пятницу сразу же после голосования по отставке действующего президента. Однако, согласно опросам общественного мнения, около половины перуанцев выступают за проведение всеобщих досрочных выборов.

Инициатива об импичменте Кучински возникла из-за коррупционного скандала вокруг бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце 2017 года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с действующим президентом, около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". 28 февраля бывший топ-менеджер Odebrecht Жоржи Барата на допросе заявил, что финансировал избирательную кампанию Кучински. Глава государства неоднократно отрицал факт получения денег от бразильской компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кучински, Педро Пабло
Страны
Перу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕС отзывает для консультаций посла в России из солидарности с Лондоном в деле Скрипаля
2
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
5
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
6
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
7
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов