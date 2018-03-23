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Премьер Эстонии: многие страны ЕС могут на следующей неделе выслать дипломатов РФ

Международная панорама
23 марта, 10:14 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 23, марта. /ТАСС

Ранее лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера

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ТАЛЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Премьер Эстонии Юри Ратас полагает, что многие страны ЕС изучают вопрос о возможной высылке дипломатов РФ в связи с делом осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергея Скрипаля.

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"Я думаю, что очень многие страны размышляют над тем, чтобы на следующей неделе последовать примеру Великобритании [и выслать дипломатов]", - заявил премьер в пятницу порталу Эстонского телерадиовещания IRR.

Ранее на встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Как рассказал ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также намерен последовать примеру Великобритании и рассматривает возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников. По словам дипломата, "пока менее половины стран - членов ЕС готовы пойти на такие меры". В их числе Польша, Франция и три Прибалтийские республики, уточнил он.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ такое же количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Ратас, Юри Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля Санкции в отношении России
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Польша Россия Франция Эстония Великобритания
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