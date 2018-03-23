Юлия Тимошенко выступила против ареста Надежды Савченко

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Экс-премьер Украины, лидер крупнейшей в стране партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает против ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко, однако поддерживает решение лишить ее депутатской неприкосновенности.

"Я вчера была в командировке.., но если бы я голосовала, то голосовала бы за снятие неприкосновенности, но не за арест, - заявила она в эфире телеканала NewsOne. - Я считаю, что можно было, не арестовывая человека, разобраться со всеми обстоятельствами этого дела, разобраться в том, что есть правда, а что не совсем, и после этого принимать судебное решение".

Тимошенко отметила, что после возвращения из РФ Савченко следовало направить, как минимум, на годовой курс лечения. "Нам нужно было после того, как Надежда вернулась <...>, настаивать на продолжительной психологической реабилитации", - подчеркнула она.

23 марта в Шевченковском районном суде проходят первые слушания по делу Савченко. Ее подозревают в подготовке к госперевороту и терактам совместно с руководителем общественной организации "Центр освобождения пленных" Владимиром Рубаном. В случае доказательства вины депутату грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение. Савченко назвала дело политически мотивированным и заявила о начале голодовки.

Ранее в четверг Верховная рада проголосовала за лишение ее депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. Сразу же после заседания парламента она была препровождена в СБУ, где состоялся допрос.