Латвия планирует выдворить одного или нескольких дипломатов РФ из-за дела Скрипаля

РИГА, 23 марта. /ТАСС/. Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России в республике. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Гинтс Егерманис.

"Солидаризируясь с другими странами ЕС, Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России", - привело его слова агентство LETA. При этом он отметил, что речь идет о лицах, которые, по версии Риги, "занимаются в Латвии разведкой".

Пресс-секретарь МИД также подчеркнул, что сейчас Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС обсуждают ответные шаги в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Егерманис не сказал, сколько стран примут участие в акции солидарности, и сколько российских дипломатов (из стран-членов ЕС) планируется выдворить. Подробная информация будет предоставлена в понедельник, 26 марта", - указало агентство.

Ранее на встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера после инцидента с отравлением Скрипаля.