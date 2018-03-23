Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Латвия планирует выдворить одного или нескольких дипломатов РФ из-за дела Скрипаля

Международная панорама
23 марта, 16:55 UTC+3 РИГА РИГА 23, марта. /ТАСС

Речь идет о лицах, которые, по версии Риги, "занимаются в Латвии разведкой"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 23 марта. /ТАСС/. Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России в республике. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Гинтс Егерманис.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"Солидаризируясь с другими странами ЕС, Латвия планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России", - привело его слова агентство LETA. При этом он отметил, что речь идет о лицах, которые, по версии Риги, "занимаются в Латвии разведкой".

Пресс-секретарь МИД также подчеркнул, что сейчас Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС обсуждают ответные шаги в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Егерманис не сказал, сколько стран примут участие в акции солидарности, и сколько российских дипломатов (из стран-членов ЕС) планируется выдворить. Подробная информация будет предоставлена в понедельник, 26 марта", - указало агентство.

Ранее на встрече в Брюсселе лидеры государств и правительств Евросоюза приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера после инцидента с отравлением Скрипаля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Латвия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
4
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
5
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
6
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
7
Евгений Савченко: запоминается последнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама