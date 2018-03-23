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Минфин США расширил санкции в отношении граждан Ирана за кибератаки

Международная панорама
23 марта, 18:35 UTC+3 ВАШИНГТОН 23, марта. /ТАСС

Ведомство, в частности, утверждает, что Бехзад Месри проник в компьютерные системы HBO и похитил информацию о сюжетах нескольких серий "Игры престолов"

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© Сергей Коньков/ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции в отношении 10 граждан Ирана за причастность к кибератакам. Как свидетельствуют опубликованные в пятницу на сайте ведомства документы, их имена были внесены в санкционные списки, в которые включаются лица, причастные, по мнению Вашингтона, к вредоносной деятельности в киберпространстве.

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Санкции, в частности, теперь действуют в отношении Бехзада Месри. В ноябре 2017 года прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила ему обвинения во взломе серверов американской кабельной телесети HBO. Власти утверждают, что он проник в ее компьютерные системы, похитив электронные файлы, содержавшие не вышедшие на тот момент в эфир эпизоды таких сериалов, как "Двойка" (The Deuce, 2017 год) и "Умерь свой энтузиазм" (Curb Your Enthusiasm, с 2000 года по настоящее время), а также информацию о сюжетах нескольких серий "Игры престолов" (Game of Thrones, с 2011 года по настоящее время).

Кроме того в список добавлена и базирующая в Иране компания "Институт Мабна" (Mabna Institute). В Минфине уверяют, что она несет ответственность за кражу персональных данных. Правительство Ирана якобы привлекает эту организацию для проведения кибератак. Большинство иранцев, попавших под санкции, связаны с ней.

Кибератаки на университеты

Власти США предъявили обвинения девяти иранцам за кибератаки на 320 университетов в 22 государствах, ущерб от этих действий якобы составил порядка $3,4 млрд. Об этом заявил в пятницу первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Сегодня мы здесь для того, чтобы объявить, что федеральное жюри присяжных Южного округа Нью-Йорка выдвинуло обвинения против девяти граждан Ирана за преступный сговор для взлома компьютеров и мошенничества в отношении американцев в зарубежных университетах, предприятиях и госучреждениях", - сказал он.

"Хочу сразу предупредить, что обвинительное заключение не доказывает вины, в американской судебной системе обвиняемые остаются невиновными до тех пор, пока вина не будет доказана в суде", - подчеркнул Розенстайн. Он также отметил, что обвинения всем девяти иранцам предъявлены по семи пунктам, в том числе за "компьютерное мошенничество, мошенничество в интернете, преступный сговор и хищение личных данных".

"В обвинительном заключении утверждается, что подзащитные работали от лица иранского правительства, конкретно - Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС ИРИ). Они взломали компьютерные системы порядка 320 университетов в 22 странах, 144 из которых - американские вузы. Обвиняемые похитили научные наработки, на которые университеты израсходовали порядка $3,4 млрд", - сказал он. По утверждению американских властей, "выкраденная информация использовалась КСИР или была продана для получения выгоды Ираном".

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