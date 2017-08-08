THR: хакеры выложили в интернет секретные сведения канала HBO о сериале "Игра престолов"

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Неизвестные хакеры разместили в интернете электронную ссылку на материалы американского телеканала HBO, касающиеся популярной телевизионной саги "Игра престолов". Об этом сообщил в понедельник журнал The Hollywood Reporter.

Как он отмечает, киберпреступники, в частности, обнародовали информацию, которая классифицируется как коммерческая тайна. Речь идет о данных, включающих сюжеты нескольких серий седьмого сезона "Игры престолов", оценки канала относительно популярности телевизионной саги, сведения об актерах. Помимо этого хакерам удалось похитить сведения о перспективном расписании программ канала, а также переписку, которую вели в течение последнего месяца его сотрудники, в том числе конфиденциальную.

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Один из хакеров опубликовал обращение к руководству HBO. Киберпреступник сообщил, что проникнуть в компьютерные системы канала было трудно и на подготовку к этому потребовалось около шести месяцев. Как отмечает Hollywood Reporter, злоумышленники, предположительно, пытаются вымогать у HBO деньги, угрожая опубликовать новые данные.

В августе хакеры дважды распространили информацию, касающуюся HBO и "Игры престолов". 4 августа стало известно, что они выложили в интернет четвертую серию седьмого сезона телевизионной саги. Она была похищена из компьютерных систем индийской компании Star India, которая сотрудничает с HBO.

Кроме того, как стало известно 1 августа, злоумышленники обнародовали сведения о сюжете двух еще не демонстрировавшихся сериях "Игры престолов". Представители канала тогда подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке. Руководство HBO заявило, что начато расследование инцидента "в сотрудничестве с правоохранительными органами, а также фирмами, специализирующимися на информационной безопасности".

Сериал канала HBO "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. В прошлом году создатели телесериалов пополнили коллекцию 38-й по счету статуэткой Emmy. Таким образом, "Игра престолов" установила рекорд по числу этих премий, опередив популярный американский комедийный сериал "Фрейзер", выходивший в 1993-2004 годах.