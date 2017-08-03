ABC: телесеть HBO не подтверждает информацию о взломе электронной почты ее сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американская телесеть HBO не подтверждает информацию о том, что адреса электронной почты ее сотрудников могли быть взломаны в результате недавней кибератаки. Об этом сообщила в среду телекомпания ABC.

Она ссылается на попавшее в ее распоряжение письмо гендиректора HBO Ричарда Плеплера, разосланное его подчиненным в связи с произошедшей хакерской атакой, после которой в сеть была выложена информация о содержании нескольких серий популярной телевизионной саги "Игра престолов".

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"В настоящий момент мы не считаем, что наша система электронной почты в целом подверглась взлому", - отметил Плеплер, добавив при этом, что телесеть продолжает расследование в связи с кибератакой.

Письмо было разослано после того, как журнал Variety в среду сообщил о том, что HBO наняла стороннюю фирму, которая сотрудничает с корпорацией Google с тем, чтобы обнаруживать и удалять из "поисковика" ссылки на скачивание похищенного контента. По сведениям издания, представители данной фирмы сообщили Google, что хакерам удалось похитить "тысячи внутренних документов" одного из подразделений HBO. Variety также отмечал, что злоумышленникам удалось взломать электронную почту как минимум одного из руководителей телесети.

Плеплер в своем письме не стал напрямую комментировать эту информацию, заявив лишь о "невероятном количестве спекуляций в СМИ". "Вещи, о которых вы читаете, могут вполне оказаться ложными", - отметил он.

Ранее сообщалось, что неизвестные хакеры похитили из компьютерных систем HBO информацию о предстоящих сериях "Игры престолов". По данным журнала Entertainment Weekly, сюжет по крайне мере двух эпизодов был выложен в интернет. Злоумышленники утверждали, что в общей сложности им удалось похитить у HBO 1,5 терабайта информации. В телесети подтвердили факт взлома, заявив, что хакеры получили доступ к "коммерческой информации", не уточнив к какой именно.