Прокуратура Перу проводит обыски в домах, принадлежащих экс-президенту Кучински

ТАСС, 24 марта. Генеральная прокуратура Перу проводит обыски в домах, принадлежащих бывшему президенту страны Педро Пабло Кучински. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Twitter ведомства.

#LOÚLTIMO 2. Fiscal Marcial Paucar dirige allanamiento en vivienda de PPK en San Isidro 3. Fiscal Luis Ballón dirige allanamiento de vivienda de PPK en Cieneguilla.(2/2) pic.twitter.com/7Z13IKn31e — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 24 марта 2018 г.

Как отметили в прокуратуре, обыски проходят в доме Кучински, расположенном в престижном районе Лимы Сан-Исидро, а также в его загородной недвижимости в районе Сьенегилья.

Следственные действия проводятся в рамках дела о коррупции, открытого по факту выплат со стороны бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце прошлого года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с экс-президентом, около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги".

В пятницу Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку Кучински с поста президента страны. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте перуанского лидера из-за дела Odebrecht. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом. Он будет занимать высший пост до 2021 года.