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Прокуратура Перу проводит обыски в домах, принадлежащих экс-президенту Кучински

Международная панорама
24 марта, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Следственные действия проводятся в рамках дела о коррупции, открытого по факту выплат со стороны бразильской строительной корпорации Odebrecht

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ТАСС, 24 марта. Генеральная прокуратура Перу проводит обыски в домах, принадлежащих бывшему президенту страны Педро Пабло Кучински. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу в Twitter ведомства.

Как отметили в прокуратуре, обыски проходят в доме Кучински, расположенном в престижном районе Лимы Сан-Исидро, а также в его загородной недвижимости в районе Сьенегилья.

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Следственные действия проводятся в рамках дела о коррупции, открытого по факту выплат со стороны бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце прошлого года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с экс-президентом, около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги".

В пятницу Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял отставку Кучински с поста президента страны. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте перуанского лидера из-за дела Odebrecht. В должность главы государства вступил Мартин Вискарра, который в администрации Кучински был первым вице-президентом. Он будет занимать высший пост до 2021 года.

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Персоны
Вискарра, Мартин Кучински, Педро Пабло
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