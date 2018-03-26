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В Конгрессе США проведут расследование в связи с расширением влияния КНР в Африке

Международная панорама
26 марта, 4:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, марта. /ТАСС

В частности, речь идет о недавнем появлении китайской военной базы в Джибути

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Члены спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США намерены провести расследование в связи с наращиванием Пекином экономического и политического влияния в Африке. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News председатель данного комитета Девин Нуньес (республиканец от штата Калифорния).

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"Нас, прежде всего, интересует военное присутствие и потенциальное военное присутствие, которое Китай пытается установить в разных частях мира", - сказал законодатель. Он констатировал, что эта тема не привлекала большого внимания в США в последнее время, так как многие следили за действиями России. "Однако, между тем, китайцы только что открыли базу, военную базу, в Джибути", - указал конгрессмен. Он отметил выгодное со стратегической точки зрения расположение этой африканской страны.

"Мы полагаем, что они (китайская сторона) ищут возможности для инвестирования в порты и инфраструктуру по всему миру, не только с целью расширения военного присутствия, но и для получения контроля над властями других стран, - заверил Нуньес. - Чтобы получить возможность лоббировать и манипулировать правительствами путем вложения средств в финансовый или энергетический сектора".

Законодатель также выступил с утверждением, что Китай увеличивает число подводных лодок и пытается получить доступ к американским технологиями, в том числе в оборонной сфере. По версии конгрессмена, Пекин представляет для США "растущую угрозу в сфере национальной безопасности".

Нуньес сообщил, что намерен представить более подробную информацию о данном расследовании в течение недели. Он выразил опасения в связи с тем, что укрепление КНР в Африке может позволить Пекину в большей степени контролировать мировую торговлю.

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