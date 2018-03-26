CNN: в ЕС полагают, что США склоняются к высылке дипломатов РФ из-за дела Скрипаля

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Официальные лица стран Евросоюза получают сигналы, свидетельствующие о том, что Вашингтон склоняется к высылке из США российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. С таким утверждением выступил в воскресенье телеканал CNN.

"По словам источника, европейские дипломаты получают "оптимистичные сигналы" о том, что США вышлют "значительное число" российских дипломатов", - говорится в материале. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп может принять решение на этот счет уже в понедельник.

"Согласно информации источника, предполагается, что США ожидают, как поступят государства, входящие в Европейский совет, а в пятницу десять европейских стран объявили, что они последуют примеру Соединенного Королевства и тоже вышлют российских дипломатов, - констатирует телеканал. - Иностранный дипломат высокого ранга сообщил CNN, что Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и несколько других стран, "вероятно", вышлют россиян в понедельник".

CNN отмечает, что ранее Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома рекомендовал Трампу пойти на данный шаг. Источники телеканала уточнили, что эта мера "была наиболее жесткой" из тех, которые рассматривались. Как говорится в публикации, "члены СНБ и Госдепартамент консультируются с европейскими коллегами, чтобы оценить сколько [дипломатов] они планируют выслать".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп уже решил выслать диломатов РФ, хотя еще может передумать. В материале утверждалось, что хозяин Белого дома в пятницу обсудил данный шаг с послом США в России Джоном Хантсманом, министром финансов Стивеном Мнучином, министром торговли Уилбуром Россом, министром юстиции Джеффом Сешнсом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, директором Национальной разведки США Дэниелом Коутсом, а также с вскоре уходящим со своего поста помощником по национальном безопасности Гербертом Макмастером.

Позже агентство привело комментарий пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха на этот счет: "США твердо выступают на стороне Соединенного Королевства в осуждении возмутительных действий России. Президент всегда рассматривает возможности привлечь Россию к ответственности в ответ на ее враждебные действия". Вместе с тем, Шах тогда добавил: "У нас нет заявлений на данный момент".