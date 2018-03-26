Страны ЕС, США и Украина решили выслать более 100 дипломатов РФ из-за дела Скрипаля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Наибольший "вклад" в целый ряд односторонних, но, по всей видимости, скоординированных антироссийских мер внесли США, которые приняли решение о высылке сразу 60 дипломатов. Как рассказал на специальном брифинге представитель американской администрации, на то, чтобы покинуть страну, им дано семь дней. Кроме того Вашингтон распорядился закрыть генеральное консульство России в Сиэтле.

Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Чехия и Литва - по три, Дания, Италия и Нидерланды - по два, Румыния, Латвия, Финляндия, Швеция, Хорватия и Эстония - по одному. Присоединилась к этому лагерю и Украина, чей президент Петр Порошенко объявил о высылке сразу 13 дипломатов "в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС".

Российский ответ

МИД России выразил решительный протест в связи с решением этих государств и назвал его недружественным и не отвечающим задачам установления причин и поиска виновных в инциденте в Солсбери.

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того в МИД отметили, что "указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно", Москва на него обязательно отреагирует.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, выразил уверенность в том, что высылка российских дипломатов обернется симметричным ответом.

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил в причастности к инциденту Москву, которая категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, в ответ на что Москва приняла аналогичные меры. Кроме того Великобритания призвала своих союзников - европейские страны и США - последовать ее примеру и также выдворить российских дипработников, проявив таким образом свою солидарность. Москва неоднократно заявляла, что на все подобные проявления со стороны партнеров реагирует, соблюдая принцип взаимности.