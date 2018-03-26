Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Страны ЕС, США и Украина решили выслать более 100 дипломатов РФ из-за дела Скрипаля

Международная панорама
26 марта, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

МИД России выразил решительный протест в связи с решением этих государств и назвал его недружественным

Поделиться
Материал из 1 страницы
Посольство РФ в Вашингтоне

Посольство РФ в Вашингтоне

© EPA-EFE/SHAWN THEW

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Смотрите также
Посольство РФ в Берлине

Массовые высылки советских и российских дипломатов. Досье

Наибольший "вклад" в целый ряд односторонних, но, по всей видимости, скоординированных антироссийских мер внесли США, которые приняли решение о высылке сразу 60 дипломатов. Как рассказал на специальном брифинге представитель американской администрации, на то, чтобы покинуть страну, им дано семь дней. Кроме того Вашингтон распорядился закрыть генеральное консульство России в Сиэтле.

Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Чехия и Литва - по три, Дания, Италия и Нидерланды - по два, Румыния, Латвия, Финляндия, Швеция, Хорватия и Эстония - по одному. Присоединилась к этому лагерю и Украина, чей президент Петр Порошенко объявил о высылке сразу 13 дипломатов "в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС".

Российский ответ

МИД России выразил решительный протест в связи с решением этих государств и назвал его недружественным и не отвечающим задачам установления причин и поиска виновных в инциденте в Солсбери.

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того в МИД отметили, что "указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно", Москва на него обязательно отреагирует.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, выразил уверенность в том, что высылка российских дипломатов обернется симметричным ответом.

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил в причастности к инциденту Москву, которая категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, в ответ на что Москва приняла аналогичные меры. Кроме того Великобритания призвала своих союзников - европейские страны и США - последовать ее примеру и также выдворить российских дипработников, проявив таким образом свою солидарность. Москва неоднократно заявляла, что на все подобные проявления со стороны партнеров реагирует, соблюдая принцип взаимности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Косачев, Константин Иосифович
Страны
США Чехия Дания Литва Польша Канада Швеция Италия Россия Латвия Франция Украина Румыния Эстония Хорватия Германия Финляндия Нидерланды Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
Трамп лично одобрил решение выслать из США дипломатов РФ и закрыть консульство в Сиэтле
3
США высылают из страны 60 российских дипломатов
4
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
5
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама