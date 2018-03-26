Швеция вышлет одного российского дипломата в связи с делом Скрипаля

СТОКГОЛЬМ, 26 марта. /ТАСС/. Швеция вышлет одного российского дипломата в связи с делом об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в понедельник сообщила правительственная канцелярия.

"В поддержку Великобритании и в рамках ответа от государств - членов ЕС Швеция сегодня решила выслать российского дипломата", - отмечается в правительственном сообщении для прессы.

"Убийство в Солсбери - это больше чем двусторонний вопрос между Великобританией и Россией. Это еще один вызов международным правилам с российской стороны, поэтому мы должны действовать, - отметил премьер-министр Стефан Лёвен. - Мы ожидаем, что Россия ответит на вопросы, заданные британской стороной, и будет полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия".