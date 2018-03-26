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Швеция вышлет одного российского дипломата в связи с делом Скрипаля

Международная панорама
26 марта, 17:39 дата обновления: 26 марта, 17:59 UTC+3

Премьер-министр Стефан Лёвен надеется, что РФ будет сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия

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СТОКГОЛЬМ, 26 марта. /ТАСС/. Швеция вышлет одного российского дипломата в связи с делом об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в понедельник сообщила правительственная канцелярия.

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"В поддержку Великобритании и в рамках ответа от государств - членов ЕС Швеция сегодня решила выслать российского дипломата", - отмечается в правительственном сообщении для прессы.

"Убийство в Солсбери - это больше чем двусторонний вопрос между Великобританией и Россией. Это еще один вызов международным правилам с российской стороны, поэтому мы должны действовать, - отметил премьер-министр Стефан Лёвен. - Мы ожидаем, что Россия ответит на вопросы, заданные британской стороной, и будет полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия".

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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Скрипаль, Сергей Викторович
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