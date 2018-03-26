Мэй приветствовала решение США и ряда стран ЕС о высылке дипломатов РФ

ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала решение США и ряда других государств, в том числе входящих в ЕС, о выдворении российских дипломатов. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ее канцелярии.

"Мы приветствуем сегодняшние действия наших союзников, которые четко демонстрируют, что мы все стоим плечом к плечу, посылая самый серьезный сигнал России о том, что она не может продолжать пренебрегать международным правом", - утверждается в документе, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

В свою очередь глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал высылку российских дипломатов "крупнейшим коллективным выдворением офицеров российской разведки в истории".

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.