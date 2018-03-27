СМИ: боевики освободили 20 заложников в пригороде Эрбин в Восточной Гуте

ТАСС, 27 марта. Двадцать мирных жителей, находившихся в плену у вооруженных формирований, освобождены во вторник в пригороде Эрбин в Восточной Гуте. Об этом сообщил телеканал Suria.

По информации телеканала, заложники отпущены в рамках соглашения о выводе членов группировки "Фейлак аш-Шам" из окрестностей сирийской столицы.

В понедельник Эрбин и соседние предместья Замалька и Айн-Терма покинули 6 тыс. 749 человек, включая 1 тыс. 620 боевиков. Все они направятся ранним утром на 100 автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии. Боевики выводятся также из района Джобар на окраине Дамаска, который использовался бандформированиями для обстрела мирных кварталов столицы.

25 марта в результате договоренностей, достигнутых между российским Центром по примирению враждующих сторон и лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман", из Эрбина было выведено 5 тыс. 453 боевика и мирных жителя, которые на 81 автобусе направились в провинцию Идлиб. Как отметили в Минобороны РФ, безопасность транспортировки на всем маршруте обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению, а также представителей Сирийского общества Красного Полумесяца.

22 и 23 марта в Идлиб были перемещены из города Хараста (8 км от Дамаска) 4 тыс. 979 боевиков "Ахрар аш-Шам" и членов их семей.