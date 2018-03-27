Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: боевики освободили 20 заложников в пригороде Эрбин в Восточной Гуте

Международная панорама
27 марта, 1:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Заложники отпущены в рамках соглашения о выводе членов группировки "Фейлак аш-Шам" из окрестностей Дамаска

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 марта. Двадцать мирных жителей, находившихся в плену у вооруженных формирований, освобождены во вторник в пригороде Эрбин в Восточной Гуте. Об этом сообщил телеканал Suria.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

По информации телеканала, заложники отпущены в рамках соглашения о выводе членов группировки "Фейлак аш-Шам" из окрестностей сирийской столицы.

В понедельник Эрбин и соседние предместья Замалька и Айн-Терма покинули 6 тыс. 749 человек, включая 1 тыс. 620 боевиков. Все они направятся ранним утром на 100 автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии. Боевики выводятся также из района Джобар на окраине Дамаска, который использовался бандформированиями для обстрела мирных кварталов столицы.

25 марта в результате договоренностей, достигнутых между российским Центром по примирению враждующих сторон и лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман", из Эрбина было выведено 5 тыс. 453 боевика и мирных жителя, которые на 81 автобусе направились в провинцию Идлиб. Как отметили в Минобороны РФ, безопасность транспортировки на всем маршруте обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению, а также представителей Сирийского общества Красного Полумесяца.

22 и 23 марта в Идлиб были перемещены из города Хараста (8 км от Дамаска) 4 тыс. 979 боевиков "Ахрар аш-Шам" и членов их семей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
2
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
3
СК опроверг распространяемую в соцсетях информацию о сотнях жертв пожара в ТЦ в Кемерове
4
Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
Трехдневный траур по погибшим в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" начался в Кузбассе
7
Захарова: США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама