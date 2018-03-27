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NYT: Макрон предложил дату и время заявления ЕС о высылки дипломатов РФ

Международная панорама
27 марта, 7:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, марта. /ТАСС

По данным издания, Франция также предоставила Великобритании техническую поддержку в проведении экспертизы улик

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НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Великобритания смогла убедить участников саммита Евросоюза выдворить российских дипломатов, прежде всего заручившись поддержкой лидеров Германии и Франции на отдельной трехсторонней встрече в Брюсселе. Предложение сделать официальное заявление на этот счет именно в понедельник, 26 марта, исходило от президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщила в понедельник газета The New York Times.

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Она изложила данные, полученные от четырех европейских должностных лиц высокого ранга. По их словам, Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель первыми поддержали требование премьер-министра Великобритании Терезы Мэй предпринять конкретные действия против Москвы в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Они обговорили тактику дальнейших шагов с Мэй до рабочего ужина в расширенном составе 22 марта. Франция предоставила Великобритании техническую поддержку в проведении экспертизы улик и пришла к тем же выводам, что и Лондон.

К утру 23 марта главы государства и правительств ЕС согласились с доводами "тройки". Президент Франции предложил всем участникам саммита в Брюсселе разъехаться, чтобы определиться конкретно о выдворении российских дипломатов в понедельник. "Давайте сделаем это в понедельник в 15:00", - привел слова Макрона один из источников издания. Окончательное решение было принято утром 26 марта на встрече ЕС на уровне послов в Брюсселе. Текст заявления был подготовлен для главы Евросовета Дональда Туска, участвовавшего в саммите ЕС - Турция в болгарской Варне.

На саммите ЕС в Брюсселе 22-23 марта лидеры государств и правительств Евросоюза выразили солидарность с Великобританией, поддержав озвученное Лондоном утверждение о вероятной ответственности России за инцидент в Солсбери, и приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера.

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Персоны
Мэй, Тереза Туск, Дональд Эдерер, Маркус Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Скрипаль, Сергей Викторович
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