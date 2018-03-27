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Сербская партия выходит из косовского правительства после инцидента в Косовска-Митровице

Международная панорама
27 марта, 15:09 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 27, марта. /ТАСС

Партия также начнет формировать Сообщество сербских муниципалитетов

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БЕЛГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Сербская партия Косова "Сербский список" выходит из состава правительства непризнанной республики. Об этом заявил во вторник журналистам председатель партии Горан Ракич.

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"Сербский список" выходит из правительства временных институций, правительство не будет иметь поддержки партии", - заявил Ракич. Лидер партии, набравшей большинство голосов на севере Косова, также заявил, что 20 апреля партия начнет формировать Сообщество сербских муниципалитетов.

Партия "Сербский список", представляющая в непризнанном Косове интересы сербского меньшинства, ранее поддержала выдвинутого бывшими полевыми командирами Рамуша Харадиная в качестве премьера самопровозглашенной республики, а также Кадри Весели в качестве спикера парламента в обмен на три министерских портфеля в новом правительстве. Голоса сербов стали решающими, именно благодаря "Сербскому списку" Харадинай получил коалиционное большинство в парламенте и смог начать формирование правительства. За правительство Харадиная проголосовал 61 депутат, воздержался один народный избранник.

По мнению сербских аналитиков, выход "Сербского списка" из правительства лишает кабинет Харадиная большинства и практически блокирует работу косовского правительства, что приведет к очередному затяжному правительственному кризису в самопровозглашенном образовании.

Кризис в Косове

Глава канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при кабинете министров Сербии Марко Джурич в понедельник был схвачен спецназом полиции непризнанного Косова в Косовска-Митровице и в наручниках доставлен в Приштину. Захват политика произошел, когда Джурич общался с сербскими гражданами, проживающими на севере края. Люди попытались защитить его, однако полицейский спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Во время захвата косовские полицейские избивали сербов прикладами, помощнику Джурича сломали ребра и повредили позвоночник, кроме того, травмы получили участники встречи, были также избиты несколько журналистов, в том числе женщины.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич выступил за отзыв сербской подписи в Брюссельском соглашении. Этот документ о нормализации отношений между Белградом и Приштиной состоит из 15 пунктов, в основном посвященных организации и полномочиям сербских муниципалитетов на севере Косова. Соглашение заключено в 2014 году, однако его условия до сих не выполнены косовскими албанцами. Перед этим президент Сербии Александар Вучич по итогам очередного раунда переговоров в Брюсселе возложил вину за невыполнение Брюссельских соглашений, в частности в вопросе формирования Сообщества сербских муниципалитетов, не только на албанцев, но и на ЕС.

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