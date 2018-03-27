Сербская партия выходит из косовского правительства после инцидента в Косовска-Митровице

БЕЛГРАД, 27 марта. /ТАСС/. Сербская партия Косова "Сербский список" выходит из состава правительства непризнанной республики. Об этом заявил во вторник журналистам председатель партии Горан Ракич.

"Сербский список" выходит из правительства временных институций, правительство не будет иметь поддержки партии", - заявил Ракич. Лидер партии, набравшей большинство голосов на севере Косова, также заявил, что 20 апреля партия начнет формировать Сообщество сербских муниципалитетов.

Партия "Сербский список", представляющая в непризнанном Косове интересы сербского меньшинства, ранее поддержала выдвинутого бывшими полевыми командирами Рамуша Харадиная в качестве премьера самопровозглашенной республики, а также Кадри Весели в качестве спикера парламента в обмен на три министерских портфеля в новом правительстве. Голоса сербов стали решающими, именно благодаря "Сербскому списку" Харадинай получил коалиционное большинство в парламенте и смог начать формирование правительства. За правительство Харадиная проголосовал 61 депутат, воздержался один народный избранник.

По мнению сербских аналитиков, выход "Сербского списка" из правительства лишает кабинет Харадиная большинства и практически блокирует работу косовского правительства, что приведет к очередному затяжному правительственному кризису в самопровозглашенном образовании.

Кризис в Косове

Глава канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при кабинете министров Сербии Марко Джурич в понедельник был схвачен спецназом полиции непризнанного Косова в Косовска-Митровице и в наручниках доставлен в Приштину. Захват политика произошел, когда Джурич общался с сербскими гражданами, проживающими на севере края. Люди попытались защитить его, однако полицейский спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Во время захвата косовские полицейские избивали сербов прикладами, помощнику Джурича сломали ребра и повредили позвоночник, кроме того, травмы получили участники встречи, были также избиты несколько журналистов, в том числе женщины.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич выступил за отзыв сербской подписи в Брюссельском соглашении. Этот документ о нормализации отношений между Белградом и Приштиной состоит из 15 пунктов, в основном посвященных организации и полномочиям сербских муниципалитетов на севере Косова. Соглашение заключено в 2014 году, однако его условия до сих не выполнены косовскими албанцами. Перед этим президент Сербии Александар Вучич по итогам очередного раунда переговоров в Брюсселе возложил вину за невыполнение Брюссельских соглашений, в частности в вопросе формирования Сообщества сербских муниципалитетов, не только на албанцев, но и на ЕС.