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СМИ: свыше 300 боевиков перешли на сторону сирийской армии в Восточной Гуте

Международная панорама
27 марта, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Теперь боевики могут воспользоваться амнистией и пройти проверку в правоохранительных органах

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ТАСС, 27 марта. Свыше 300 боевиков, покинувших Восточную Гуту, отказались во вторник направиться в провинцию Идлиб на севере Сирии вместе с вооруженными группировками "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" и объявили о переходе на сторону сирийской армии, сообщил правительственный телеканал Syria. Все они смогут теперь воспользоваться амнистией и пройти проверку в правоохранительных органах перед тем, как влиться в ряды народного ополчения.

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Молодые сирийцы рассказали телеканалу, что были вынуждены примкнуть к бандформированиям, чтобы кормить свои семьи. "Главари вооруженных группировок лишали людей воды и продовольствия, если они отказывались отдавать им своих сыновей, - отметил один из бывших боевиков. - Мы не желаем уезжать с ними в Идлиб и хотим проливать кровь только за свою родину".

В результате договоренностей, достигнутых между российским Центром по примирению враждующих сторон и лидерами "Фейлак ар-Рахман", из Эрбина и соседних с ним предместий Замалька и Айн-Терма в Восточной Гуте продолжается вывод вооруженных формирований. Боевики покидают также район Джобар на окраине Дамаска, который использовался бандформированиями для обстрела мирных кварталов столицы. По информации телеканала Syria, во вторник на север Сирии направится 3268 человек, включая 770 боевиков.

За трое суток из Восточной Гуты в Идлиб вывезено свыше 13 тыс. боевиков и их родственников. Как отметили в Минобороны РФ, безопасность транспортировки на всем маршруте обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению, а также представителей Сирийского общества Красного Полумесяца.

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