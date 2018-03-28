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Си Цзиньпин предложил четыре принципа развития отношений Китая и КНДР

Международная панорама
28 марта, 5:28 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 28, марта. /ТАСС

Председатель КНР подчеркнул, что Пекин готов к совместным действиям ради прогресса, для долгосрочного и стабильного развития двусторонних связей, а также в интересах двух государств и их народов

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Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

© Михаил Метцель/ТАСС

ПЕКИН, 28 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине предложил развивать отношения двух стран на основе четырех принципов - за счет активизации контактов на высшем уровне, путем развертывания стратегического диалога, с особым акцентом на мирное развитие, а также благодаря усилению дружественных контактов. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

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"Мы заинтересованы в совместной работе с нашими товарищами из КНДР. Китай сохраняет неизменную позицию по этому вопросу и готов к совместным действиям ради прогресса, для долгосрочного и стабильного развития наших двусторонних связей, в интересах двух государств и их народов, - подчеркнул Си Цзиньпин. - Мы хотим внести новый вклад в развитие отношений между Пекином и Пхеньяном".

По словам китайского лидера, он прежде всего намерен поддерживать активные контакты с Ким Чен Ыном, взаимодействовать с руководством КНДР, оказывать содействие обмену частыми взаимными визитами.

"Во-вторых, нам следует полностью задействовать потенциал стратегического сотрудничества с учетом опыта, проверенного временем, - добавил он. - В-третьих, китайская сторона заинтересована в утверждении принципов мирного развития. Социализм с китайской спецификой вступил в новую эру, а социалистическое строительство в КНДР находится на новом историческом этапе - мы готовы объединить усилия и, в соответствии с требованиями эпохи, вместе высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды ради непрерывного улучшения благосостояния наших народов".

В качестве четвертого принципа Си Цзиньпин обозначил укрепление дружественных контактов: "Нам следует усилить взаимодействие на межличностном уровне, укрепить фундамент народной воли, <...> сохранять наследие традиций дружбы и содействовать их дальнейшему обогащению, особенно на уровне представителей молодежи".

Поездка в КНР, продолжавшаяся с 25 по 28 марта, стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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Персоны
Ким Чен Ир Ким Чен Ын Си Цзиньпин
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