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Абэ: визит Ким Чен Ына в Пекин связан с тем, что Пхеньян ищет возможности для диалога

Международная панорама
28 марта, 4:43 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 28, марта. /ТАСС

Премьер-министр Японии подчеркнул, что "сейчас важно, чтобы Северная Корея полностью избавилась от ядерного оружия и баллистических ракет"

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ТОКИО, 28 марта. /ТАСС/. Первый зарубежный визит лидера КНДР Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу в Пекин связан с тем, что Пхеньян ищет возможности для диалога. Такое мнение выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду, выступая в верхней палате парламента.

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"Я думаю, это связано с тем, что Северная Корея ищет [возможность для] диалога. Сейчас важно, чтобы Северная Корея полностью избавилась от ядерного оружия и баллистических ракет", - сказал он, отвечая на просьбу депутатов прокомментировать сообщения о встрече Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также, по словам Абэ, Япония продолжает собирать информацию об этих переговорах и ждет соответствующего разъяснения от китайской стороны. Кроме того, японский премьер заявил, что Токио будет и дальше выступать за продолжение максимального давления на КНДР, пока та не откажется от своей ракетно-ядерной программы.

Поездка в КНР, продолжавшаяся с 25 по 28 марта, стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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Персоны
Ким Чен Ир Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Си Цзиньпин
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