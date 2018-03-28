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СМИ: Лондон предоставил союзникам "невиданное количество разведданных" по Солсбери

Международная панорама
28 марта, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Разным странам раскрывается различная по степени секретности информация

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Великобритания предоставила союзникам по НАТО и ЕС "небывалое количество разведанных" в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом заявил на условиях конфиденциальности представитель британского правительства. Его слова приводит в среду газета Financial Times.

"Мы предоставили нашим союзникам небывалое количество разведданных с целью убедить их в том, что нет убедительной альтернативы причастности к этому [отравлению в Солсбери] российского государства", - отметил представитель. Британская сторона не только поделилась, как сказал он, детальными данными по поводу нервно-паралитического вещества, использовавшегося 4 марта в Солсбери, но и разведданными в поддержку связанных с этим утверждений Лондона.

Впервые эти данные были предоставлены две недели назад влиятельным министрам и официальным лицам в ЕС и НАТО, уточнил представитель правительства. Однако разным странам, по его признанию, предоставляется различная по степени секретности информация. В полном объеме, включая сведения из ведущих спецслужб - МИ-6, МИ-5 и Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), ее получают США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Меньше данных предоставляется некоторым странам - членам ЕС. Правительство Великобритании полагает, что быстрый совместный ответ на нападение в Солсбери является образцом для будущей стратегии национальной безопасности королевства, которая будет обнародована в среду, подчеркивает газета.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что страны - члены Евросоюза согласны с Великобританией в том, что Россия, вероятно, несет ответственность за инцидент в Солсбери. Лондон утверждает, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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