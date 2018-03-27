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Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов

Политика
27 марта, 21:55 дата обновления: 27 марта, 22:34 UTC+3

Представитель МИД отметила, что "на основе презентации из шести слайдов приняты решения ответственности государства в химической атаке"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провалом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй презентацию из шести слайдов, которую представили иностранным послам в России на закрытом брифинге в диппредставительстве Великобритании в Москве. Презентация опубликована газетой "Коммерсантъ".

"Ну вот и все! "Коммерсантъ" раздобыл те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к "делу Скрипалей", - написала Захарова во вторник в Facebook.

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"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", - считает представитель МИД.

Презентация из шести слайдов в основном состоит из уже распространенной СМИ информации. Первый слайд представляет из себя титульный лист, второй - хронологию событий произошедшего в Солсбери. В третьем и четвертом содержатся краткие сведения о нервно-паралитическом газе. Утверждается, что производить такое химоружие могла только Россия, приводятся сведения о его воздействии на человека.

Пятый слайд представляет собой перечисление всего, что Великобритания вменяет в вину России: присоединение Крыма, крушение малайзийского Boeing, вмешательство в президентские выборы в США и попытка государственного переворота в Черногории. В заключении рассказывается о мерах, которые Великобритания уже приняла или планирует предпринять в отношении России.

Информация от США

Ранее об информационном листе Великобритании в интервью ТАСС сообщил посол США в России Джон Хантсман. В ответ на вопрос о доказательствах причастности России к делу Скрипаля он сослался на еще не обнародованный на тот момент документ, представленный британской стороной.

"Они провели очень тщательное расследование этого инцидента, даже выпустили раздаточный материал", - сказал Хантсман. Он уточнил, что в этом информационном листе "представлены очень убедительные доказательства".

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

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Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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