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"Украинский выбор" назвал абсурдом заявления ГПУ о причастности Медведчука к делу Савченко

Международная панорама
28 марта, 17:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, марта. /ТАСС

В общественном движении действия Генпрокуратуры назвали "политическими репрессиями" и заявили, что они "носят системный характер и обусловлены отнюдь не делом Савченко и Рубана"

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КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко о якобы причастности общественного движения "Украинский выбор - право народа" и его лидера Виктора Медведчука к делу депутата Верховной рады Надежды Савченко представляют собой абсурд и манипуляцию. С таким заявлением в среду выступил исполком организации.

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"Абсурдные заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко <...> - это дешевая манипуляция. Ее цель очевидна - запугать общество, искусственно создавая образ врага, увеличивая таким образом поддержку власти", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В "Украинском выборе" действия Генпрокуратуры назвали "политическими репрессиями" и заявили, что они "носят системный характер и обусловлены отнюдь не делом Савченко и Рубана".

Ранее Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проверяет причастность Медведчука к деятельности Савченко, арестованной по подозрению в подготовке госпереворота и терактов в стране. По словам генпрокурора, прокуратура более года пристально следит за общественным движением, которое, как он считает, может быть "центром политической подрывной, антиукраинской деятельности".

Верховная рада 22 марта сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине и грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение. Сама Савченко, которая сейчас находится в СИЗО управления Службы безопасности Украины в Киеве, назвала обвинения в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку.

Бывшая военнослужащая Надежда Савченко принимала активное участие в силовой операции на востоке Украины, в 2014 году ее задержали в России, а позже осудили на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении российско-украинской границы. Украинские власти, включая депутатов Рады, требовали ее освобождения и принимали многочисленные обращения к международным организациям, а также назначили ее делегатом в ПАСЕ. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов помиловал ее, после чего Савченко вернулась в Киев, где ее возвращение подавалось как одно из достижений действующей власти, а президент Петр Порошенко лично вручил ей высшую государственную награду.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Савченко, Надежда Викторовна
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Задержание Надежды Савченко
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