Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: население города Дума в Восточной Гуте потребовало вывода боевиков

Международная панорама
28 марта, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Сообщается, что волнения среди населения начались после поступивших сведений об отказе группировки "Джейш аль-Ислам" вывести из города свои вооруженные формирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 марта. Жители города Дума (12 км от Дамаска) провели в среду демонстрации, потребовав возвращения этого населенного пункта в Восточной Гуте под контроль государства. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, участники уличных акций призвали сирийскую армию войти в Думу и установить там порядок.

По его информации, волнения среди населения начались после поступивших сведений об отказе группировки "Джейш аль-Ислам" вывести из города свои вооруженные формирования.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

Срок ультиматума, предъявленного командованием ВС республики, истек в среду в 15:00 мск. Боевики согласились передать войскам тяжелые вооружения, но отказались покинуть Думу. Ранее поступала информации об их возможном выводе в регион Восточный Калямун в 80 км к северу от Дамаска, где находится другой форпост "Джейш аль-Ислам". Но сирийские военные отвергли такой вариант, предложив боевикам на выбор выехать в Идлиб, Ракку или Джараблус на границе с Турцией.

По сведениям газеты Al Watan, правительственные войска во второй половине дня начали подтягивать к Думе подкрепления, что свидетельствует о подготовке к военной операции.

Руководство российского Центра по примирению враждующих сторон достигло договоренности с лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман" о выводе боевиков и их семей из пригородов Эрбин, Замалька, Айн-Терма и района Джобар на окраине Дамаска. С 24 марта эти населенные пункты покинули свыше 19,5 тыс. человек, все они были вывезены на автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии.

22-23 марта была осуществлена операция по выводу из Харасты (8 км от Дамаска) членов вооруженной группировки "Ахрар аш-Шам". Оттуда в Идлиб направились 4979 боевиков и их родственников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
2
Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м
3
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
4
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
5
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
6
СМИ: Лондон предоставил союзникам "невиданное количество разведданных" по Солсбери
7
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
Темы дня
Новости партнеров