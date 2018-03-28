Депутат Рады: власть Украины заложила независимость страны МВФ, Вашингтону и Брюсселю

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Решение украинских властей выслать российских дипломатов на фоне отравления Скрипалей в Великобритании стало следствием того, что президент Петр Порошенко и его правительство заложили независимость страны Западу. Такое мнение высказал в среду депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

"Наша страна поддержала Запад в деле Скрипаля и выслала 13 российских дипломатов. Это приведет к зеркальному шагу со стороны РФ. Государство не учитывает, что около 2,5 млн работающих украинцев находятся сейчас в России. И как их проблемы решать там, на месте, если наше посольство будет обескровлено?" - заявил он в эфире телеканала "112. Украина".

Новинский надеется, что руководству России и западных стран удастся снять накопившиеся противоречия и избежать жесткого противостояния. "Ведь самое страшное, что находимся мы как раз посередине и будем в это вовлечены. Ничего хорошего это нам не принесет, но официальный Киев все равно пытается в это влезть", - выразил недоумение депутат.

"За последнее время наша власть полностью сдала свою независимость в залог и МВФ, и другим международным институтам, и Брюсселю с Вашингтоном", - признал политик.

В среду 13 российских дипломатов, объявленные персонами нон грата, покинули Украину. Порошенко 26 марта объявил о решении выдворить их в знак солидарности с британскими партнерами из-за инцидента в Солсбери. Как уточнила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, высылке из страны подлежат дипломаты, работающие в российских представительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. В посольстве России по этому поводу заявили, что такой недружественный шаг неизбежно затруднит перевод диалога между Москвой и Киевом в конструктивное русло.

Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, а затем выданный Лондону бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разработано в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.