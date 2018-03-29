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В Сеуле заявили, что визит Ким Чен Ына в Китай говорит о его стремлении к денуклеаризации

Международная панорама
29 марта, 7:16 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 29, марта. /ТАСС

Отмечается, что лидер КНДР также "подтвердил готовность провести саммиты с Южной Кореей и США"

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СЕУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Администрация президента Республики Корея приветствует визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил в четверг на брифинге в Сеуле официальный представитель Голубого дома Ким Ый Гём.

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"Имеет большое значение тот факт, что [в ходе встречи в Пекине] Ким Чен Ын четко выразил стремление к денуклеаризации Корейского полуострова и подтвердил готовность провести саммиты с Южной Кореей и США", - подчеркнул Ким Ый Гём.

Он также указал, что состоявшиеся переговоры лидеров Китая и КНДР свидетельствуют об активном участии Пекина в усилиях мирового сообщества, направленных на ядерное разоружение КНДР. "Уверены, что участие Китая в диалоге, целью которого является мир на Корейском полуострове, внесет вклад в стабилизацию ситуации в регионе", - добавил представитель администрации.

Ким Ый Гём выразил надежду на то, что планирующиеся в апреле и мае встречи Ким Чен Ына с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом "заложат основы для денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове".

Ким Чен Ын посетил Китай с неофициальным визитом с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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