Посольство США объяснило невыдачу виз российским спортсменам очередью на собеседование

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Посольство США в Москве не смогло выдать визы сборной РФ по вольной борьбе из-за большой очереди на собеседование с американским консулом. Об этом в четверг заявил заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы не отказали в выдаче виз. Мы не могли пригласить их на собеседование... Наш закон требует, чтобы каждый человек, который получает визу, прошел через личное собеседование с американским консулом. Нет исключений, нельзя это делать без собеседования", - заявил американский дипломат.

"Если бы им (спортсменам) дали возможность (пройти) собеседование, это означало бы, что другой российский гражданин, который подал (заявление) намного раньше, потерял бы свое место. Это несправедливо", - добавил Годфри.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил РБК, что консульский центр испытывает нехватку сотрудников после сокращения в 2017 году американской дипломатической миссии в России.