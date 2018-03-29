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Посольство США объяснило невыдачу виз российским спортсменам очередью на собеседование

Международная панорама
29 марта, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри подчеркнул разницу между отказом в выдаче виз и невозможностью провести интервью

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Здание посольства США в Москве

Здание посольства США в Москве

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Посольство США в Москве не смогло выдать визы сборной РФ по вольной борьбе из-за большой очереди на собеседование с американским консулом. Об этом в четверг заявил заместитель главы миссии США в РФ Энтони Годфри в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Мы не отказали в выдаче виз. Мы не могли пригласить их на собеседование... Наш закон требует, чтобы каждый человек, который получает визу, прошел через личное собеседование с американским консулом. Нет исключений, нельзя это делать без собеседования", - заявил американский дипломат.

"Если бы им (спортсменам) дали возможность (пройти) собеседование, это означало бы, что другой российский гражданин, который подал (заявление) намного раньше, потерял бы свое место. Это несправедливо", - добавил Годфри.

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил РБК, что консульский центр испытывает нехватку сотрудников после сокращения в 2017 году американской дипломатической миссии в России.

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