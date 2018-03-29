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Савченко отказали в отводе судей, рассматривающих апелляцию на ее арест

Международная панорама
29 марта, 15:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, марта. /ТАСС

Суд считает, что ходатайство депутата Верховной рады не соответствует закону

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КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева отклонил ходатайство депутата Верховной рады Надежды Савченко об отводе коллегии судей. Соответствующее решение принято в четверг. 

"Заявление подозреваемой Савченко про отвод судей не соответствует требованиям закона и не может быть удовлетворено", - огласил решение председательствующий судья.

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Ранее в четверг суд также не удовлетворил ее ходатайство об отводе одного из прокуроров.

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине, ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Сама Савченко назвала обвинения в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку. Ее адвокаты подали апелляцию на решение суда об аресте.

Бывшая военнослужащая Надежда Савченко принимала активное участие в силовой операции на востоке Украины, в июне 2014 года ее задержали в России, а позже осудили на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении российско-украинской границы. Украинские власти, включая депутатов Рады, требовали ее освобождения и принимали многочисленные обращения к международным организациям, а также назначили ее делегатом в ПАСЕ. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов помиловал ее, после чего Савченко вернулась в Киев, где ее возвращение подавалось как одно из достижений действующей власти, а президент Петр Порошенко лично вручил ей высшую государственную награду.

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Персоны
Савченко, Надежда Викторовна
Темы
Кризис на Украине Задержание Надежды Савченко
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