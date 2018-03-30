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МИД Украины подтвердил высылку 13 своих дипломатов из России

Международная панорама
30 марта, 17:42 дата обновления: 30 марта, 18:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 30, марта. /ТАСС

Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин назвал высылку нонсенсом

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КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Украина подтвердила, информацию о том, что Россия решила выслать 13 украинских дипломатов. Об этом в пятницу сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.

"30 марта МИД Российской Федерации сообщил, что тринадцать украинских дипломатов должны покинуть эту страну", - отметила пресс-служба МИД Украины. 

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В МИД Украины также отметили, что продолжат принимать все меры "с целью предотвращения и противодействия системному и постоянному вмешательству, подрывным действиям РФ в делах Украины, в том числе путем объявления персонами нон-грата лиц, подозреваемых в причастности к таким неправомерным действиям".

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ.

В пятницу 30 марта 2018 года в российский МИД были вызваны руководители дипмиссий стран, выславших российских дипломатов. Им вручили ноты протеста, а также объявили об ответных мерах.

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Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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