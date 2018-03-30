Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: палестинский лидер объявил 31 марта днем национального траура

Международная панорама
30 марта, 20:17 UTC+3 КАИР КАИР 30, марта. /ТАСС

Палестина почтит память граждан, погибших во время столкновений с израильскими военными в секторе Газа

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 30 марта. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, днем национального траура в память о палестинцах, погибших во время столкновений с израильскими военными в секторе Газа. Об этом в пятницу сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Смотрите также

Пять палестинцев погибли и около 400 пострадали в ходе стычек с израильскими солдатами

Тысячи палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере 14 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе непрекращающихся стычек, ранения получили на настоящий момент более 1 тыс. 300 арабов.

30 марта палестинцы отмечают День земли в память о событиях 1976 года, когда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам. Эти действия привели к массовых демонстрациям, всеобщей забастовке на всех оккупированных территориях. Тогда в столкновениях с полицией были убиты шесть палестинцев, десятки получили ранения, сотни арабов были помещены за решетку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аббас, Махмуд
Страны
Израиль Палестина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ вызвали послов западных стран
2
Умерла народная артистка России Наталья Попович
3
СМИ: Арнольда Шварценеггера экстренно прооперировали из-за проблем с сердцем
4
МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами
5
Sky: британский военнослужащий погиб в Сирии в ходе операции под командованием США
6
Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал выдачу Никулина США
7
WADA получило новый инструмент давления на Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники