СМИ: палестинский лидер объявил 31 марта днем национального траура

КАИР, 30 марта. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас объявил субботу, 31 марта, днем национального траура в память о палестинцах, погибших во время столкновений с израильскими военными в секторе Газа. Об этом в пятницу сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Тысячи палестинцев вышли на приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере 14 палестинцев были убиты израильскими военными в ходе непрекращающихся стычек, ранения получили на настоящий момент более 1 тыс. 300 арабов.

30 марта палестинцы отмечают День земли в память о событиях 1976 года, когда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам. Эти действия привели к массовых демонстрациям, всеобщей забастовке на всех оккупированных территориях. Тогда в столкновениях с полицией были убиты шесть палестинцев, десятки получили ранения, сотни арабов были помещены за решетку.