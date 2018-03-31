Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Telegraph: досмотр самолета "Аэрофлота" не связан с расследованием дела Скрипаля

Международная панорама
31 марта, 5:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Источники в британском правительстве заявили, что досмотр был обычной проверкой воздушного средства

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 марта. Досмотр самолета "Аэрофлота", который был произведен в пятницу сотрудниками пограничной службы и таможни в лондонском Хитроу, не был связан с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом газете The Daily Telegraph заявили источники в британском правительстве.

Как сообщает издание, они отметили, что досмотр был обычной проверкой воздушного средства, прибывающего рейсом из "страны высокого риска".

Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что власти Великобритании без предъявления причин провели осмотр воздушного судна, заставив членов экипажа покинуть самолет и изолировав командира в кабине пилотов. В компании отметили, что подобные действия "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров".

Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД с требованием разъяснить произошедшее.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное количество сотрудников британского посольства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Ситуация вокруг досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Командир самолета "Аэрофлота" рассказал, что искали британские службы на борту
2
Антонов: спецслужбы США резко активизировали попытки вербовки российских дипломатов
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за досмотра самолета "Аэрофлота" в Хитроу
5
Источник: совладельца "Суммы" допросили в рамках трех дел о мошенничестве
6
В НАТО заявили о стремлении к конструктивному диалогу с Россией
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники