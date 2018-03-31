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Глава Минобороны Израиля выступил против создания комиссии по столкновениям в секторе Газа

Международная панорама
31 марта, 23:32 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 31, марта. /ТАСС

Авигдор Либермн также выразил поддержку израильским военным за их действия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 марта. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман раскритиковал в субботу призывы к созданию комиссии по расследованию пятничных столкновений на границе с сектором Газа, жертвами которых стали не менее 16 палестинцев. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля выступила с утверждением, что среди убитых - не менее 10 боевиков палестинских вооруженных группировок.

"Невозможно без возмущения слышать абсурдные призывы создать комиссию по расследованию в связи с подавлением беспорядков на границе с сектором Газа, которые, в частности, были сделаны представителями Евросоюза, - написал Либерман в субботу на своей странице в Facebook. - Те, кто выступает с подобными призывами, судя по всему, свято верят в то, что ХАМАС вчера организовал фестиваль "Вудсток", и мы теперь должны забросать его цветами". Либерман также подчеркнул, что "полностью и целиком поддерживает все действия" израильских солдат в пятницу на границе с сектором Газа.

Десятки тысяч палестинцев вышли в пятницу на приуроченные к отмечавшемуся Дню земли манифестации вдоль границы сектора Газа и Израиля с требованием о возвращении палестинских беженцев на родную землю. Во многих районах демонстрации перерастали в столкновения с израильскими войсками и полицией. По последним данным, в ходе этих стычек 16 палестинцев были убиты израильскими военными, ранения получили не менее 1,4 тыс. арабов.

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