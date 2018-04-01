СМИ: Южная Корея и США приступили к совместным учениям, отложенным на время ОИ-2018

ТАСС, 1 апреля. Республика Корея и США приступили в воскресенье к проведению масштабных совместных военных маневров Foal Eagle, которые ранее были отложены из-за зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Учения продлятся до конца апреля. В них, как ожидается, будет задействовано около 11,5 тыс. американских и 290 тыс. южнокорейских военнослужащих, отряд кораблей ВМС США во главе с универсальным десантным кораблем Wasp, истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Масштаб и продолжительность маневров при этом были сокращены по сравнению с прошлым годом. Тогда они длились около двух месяцев, и США задействовали свои стратегические вооружения, включая ракетные подводные лодки и атомный авианосец USS Carl Vinson.

Во второй половине апреля Южная Корея и США также проведут командно-штабные учения Key Resolve, в которых примут участие около 12,2 тыс. американских и 10 тыс. южнокорейских военнослужащих.

В январе Вашингтон и Сеул договорились о временном приостановлении совместных маневров Foal Eagle и учений Key Resolve до окончания Игр в Пхёнчхане, на которых присутствовали спортсмены, чиновники и артисты из КНДР.

Минобороны Республики Корея в марте проинформировало КНДР о графике и местах проведения маневров, а также о том, что они не представляют угрозу ее безопасности, являясь оборонительными по своей сути.

Пхеньян обычно решительно выступает против проведения ежегодных южнокорейско-американских маневров, считая их подготовкой к потенциальному вторжению на территорию КНДР. В то же время лидер страны Ким Чен Ын сказал членам южнокорейской делегации во время встречи в начале этого месяца в Пхеньяне, что понимает позицию Сеула и невозможность приостановить данные маневры или отложить их на более поздний срок.

Визит Ким Чен Ына в Китай

Ким Чен Ын с 25 по 28 марта посетил с визитом Китай, совершив свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя КНДР. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином он выразил готовность провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и предпринять шаги в направлении денуклеаризации, если Вашингтон откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна. В Госдепартаменте в этой связи заявили, что поездка северокорейского лидера в столицу КНР приближает его возможную встречу с Трампом.

После этого 29 марта представители КНДР и Южной Кореи приняли решение о проведении 27 апреля встречи лидеров двух стран в демилитаризованной зоне на границе Севера и Юга. Кроме того, на встрече стороны договорились провести 4 апреля диалог на рабочем уровне, в ходе которого будут обсуждаться связанные с организацией саммита детали протокола и вопросы безопасности.