Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп призвал республиканцев не вести больше переговоров по миграционной реформе

Международная панорама
1 апреля, 18:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, апреля. /ТАСС

Президент США также заявил, что не намерен идти на сделки по защите прав мигрантов, ввезенных в США родителями-нелегалами еще несовершеннолетними

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в своем Twitter призвал республиканцев принимать жесткие законы по борьбе с нелегальной миграцией, не добиваясь поддержки со стороны демократов.

Смотрите также
Митинг в поддержку программы "Отложенные действия в отношении прибывших детей" (DACA), Нью-Йорк

Мечтать вредно: почему Трамп отменяет программу защиты молодых мигрантов-нелегалов

По его словам, на сегодняшний день сотрудникам пограничной службы "не позволено надлежащим образом выполнять свою работу на границе из-за смехотворных либеральных законов", принятых демократами, которые позволяют отпускать нарушителей. "[Ситуация] становится все опаснее. Идут "караваны". Республиканцы должны применить ядерный вариант, чтобы принять жесткие законы", - убежден американский лидер.

Под "ядерным вариантом" подразумевается процедура, которая позволяет партии, контролирующей большинство мест в Сенате Конгресса США обойти правило, согласно которому законопроекты должны быть поддержаны 60 сенаторами из 100. Сейчас у республиканцев в Сенате лишь 51 голос и демократы могут блокировать их инициативы.

Более того, Трамп в воскресенье заявил, что он не намерен более идти на какие-либо сделки по защите прав мигрантов, ввезенных в США родителями-нелегалами еще несовершеннолетними. Ранее они находились под защитой программы DACA, но Трамп отменил ее, призвав Конгресс закрепить ее на законодательном уровне. Но переговоры между двумя партиями ни к чему не привели, в принятый ранее бюджет страны на 2018 год соответствующие положения включены не были. "Никакой больше сделки по DACA!" - написал Трамп в Twitter.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Тулеева
4
Биография Амана Тулеева
5
Индексация социальных пенсий на 2,9% с 1 апреля коснется 3,9 млн граждан
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Старейшины среди российских губернаторов. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники