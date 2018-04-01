Сенатор заявил о желании США видеть РФ не противником, а дружественным соперником

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. США надо взаимодействовать с Россией, чтобы она из недружественного противника превратилась хотя бы в дружественного соперника. Такую оценку состоянию американо-российских отношений дал в воскресенье в эфире телекомпании NBC председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин).

"Хотелось бы, чтобы Россия была для нас [США] не более чем дружественно настроенным соперником. Однако, к сожалению, они являются недружественными противниками", - посетовал сенатор. По его мнению, нынешнее состояние американо-российских отношений "не является здоровым для планеты и для мира [на Земле]". Джонсон возложил ответственность за это на Москву, упомянув воссоединение РФ с Крымом и вопросы санкционного давления на КНДР.

"Нам нужно работать с Россией, - продолжил сенатор. - Они располагают 7 тыс. ядерных боезарядов, поэтому я понимаю желание президента [США Дональда Трампа] попытаться улучшить отношения с Россией. Однако при этом приходится отдавать себе отчет в реальном состоянии дел и действовать соответствующим образом", - добавил Джонсон.