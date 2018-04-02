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Ким Чен Ын надеется, что концерт артистов из Южной Кореи показал единение корейской нации

Международная панорама
2 апреля, 5:08 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 2, апреля. /ТАСС

Лидер КНДР обменялся рукопожатиями с каждым артистом, а также сделал с ними совместную фотографию

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ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется, что концерт южнокорейских поп-артистов, который состоялся в воскресенье в Пхеньяне, продемонстрировал единение корейской нации. Об этом в понедельник сообщило агентство ЦТАК.

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"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын выразил надежду на то, что нынешний визит в Пхеньян художественного ансамбля Южной стороны стал хорошей возможностью продемонстрировать единый облик нации", - говорится в сообщении. После концерта Ким Чен Ын обменялся рукопожатиями с каждым из артистов и сделал с ними совместную фотографию, информирует ЦТАК.

Выступление музыкантов с программой "Идет весна" проходило в Восточнопхеньянском Большом театре, рассчитанном на 1,5 тыс. зрителей. В нем принимали участие 160 южнокорейских артистов, в числе которых певец Чо Ён Пхиль, группа Red Velvet и бывшая участница группы "Сонё сидэ" по имени Сохён. На мероприятии вместе с северокорейским лидером присутствовала его супруга Ли Соль Чжу, родная сестра Ким Ё Чжон, а также председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам.

Это первая поездка южнокорейских артистов в КНДР с 2005 года. Второй их концерт пройдет 3 апреля во Дворце спорта имени Чхон Чжу Ёна, вмещающем 12 тыс. зрителей.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. В феврале представители КНДР приняли участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Южной Корее. В конце апреля планируется провести встречу лидеров двух стран.

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