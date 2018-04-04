Город раздора: зачем США и Франция направили военнослужащих в сирийский Манбидж

Расположенный на северо-западе Сирии город Манбидж был освобожден от "Исламского государства" (ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ) силами вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) еще в 2016 году. Но угроза возобновления военных действий висит над городом и его жителями по сей день.

Защитники или террористы

К середине марта город Манбидж остается единственным крупным поселением к западу от реки Евфрат, находящимся не под турецким контролем. В феврале 2017-го в ходе операции "Щит Евфрата" турецкие ВС совместно с группировкой "Сирийская свободная армия" зачистили от ИГ город Эль-Баб, а в марте 2018-го — в ходе операции "Оливковая ветвь" — отбили Африн у курдских "Сил народной самообороны" (YPG).

Сегодня Манбидж контролируют "Силы демократической Сирии". Крупнейшая сила внутри СДС — YPG — вооруженное крыло курдской партии левого толка "Демократический союз" (PYD).

А в глазах Анкары PYD — террористическая организация, как и действующая в самой Турции Рабочая партия Курдистана (РПК). И если РПК считают террористической в США и многих странах Европы, то PYD таковой считают только в Турции.

Объясняется это тем, что в ходе гражданской войны в Сирии и Ираке проживающим в обеих странах курдам удалось отбить у ИГ обширные территории вдоль почти всей границы с Турцией. Что, в свою очередь, привело к росту сепаратистских настроений среди курдского населения.

Для Анкары существование хотя бы одного независимого курдского государства на Ближнем Востоке, а тем более на самой границе с Турцией, недопустимо. Ведь это может создать прецедент для турецких курдов, компактно проживающих на юго-востоке государства и составляющих около 20% населения страны.

Так, вскоре после взятия Африна министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова провести "операцию против террористов" в Манбидже.

Старый уговор

Чавушоглу сделал одну оговорку. Операцию проведут только если не смогут договориться с США о выходе из города курдских формирований.

Еще в 2016 году бывший вице-президент США Джозеф Байден пообещал, что все курдские бойцы покинут Манбидж и перейдут на восточный берег Евфрата после освобождения города от ИГ. Но этого так и не произошло.

А в феврале бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал Анкаре, что Вашингтон сдержит "данные Турции обещания по Манбиджу". Договорились предпринять усилия для "урегулирования проблем" и главы двух государств — Дональд Трамп и Тайип Эрдоган.

На фоне этих договоренностей и обещаний, как сообщил 2 апреля телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственные местные источники, США направили в Манбидж "дополнительные отряды сухопутных войск [300 человек], включая большое количество бронетранспортеров и тяжелой военной техники".

В тот же день турецкая газета Yeni Safak сообщила, что Франция направила в Манбидж 50 офицеров. Решение Парижа, в который еще недавно президент Эмманюэль Макрон пригласил представителей СДС, турецкий лидер назвал "неправильным".

Будущее Манбиджа

По мнению начальника отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антона Мардасова, переброска дополнительного контингента в Манбидж противоречит интересам США.

"Американцам было бы выгодно потихоньку выходить из конфликта Турции с РПК и передать территории к западу от Евфрата под юрисдикцию Анкары", — рассказал Мардасов, добавив, что такой маневр мог бы привести к потеплению в отношениях Анкары и Вашингтона.

При этом эксперт отметил, что США также делают ставку на своих союзников. "Не секрет, что французы имеют довольно большое присутствие в нескольких точках [в Сирии], сдерживая потенциальный конфликт между курдами и турками", — сказал Мардасов.

Учитывая переходный период в Госдепартаменте США и назначение нового руководителя дипведомства — Майкла Помпео — выполнение сделки по Манбиджу может затянуться. Об этом представитель президента Турции заявил еще в середине марта.

Именно поэтому, как пояснил эксперт, США "необходимо обеспечить некую миротворческую миссию и стабилизировать линию соприкосновения" СДС и турецких вооруженных сил в районе Манбиджа. Иными словами, обеспечить статус-кво.

Анкара же после предполагаемого вывода курдских бойцов из Манбиджа на Евфрате не остановится. В планы Анкары входит, по мнению эксперта, "создание буфера на протяжении всей сирийской границы". Для этого Турция будет делать ставку на других игроков региона — арабов и туркоманов.

Александр Мосесов