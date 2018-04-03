Иран готов сотрудничать с РФ по Сирии до ликвидации там всех террористов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Иран готов сотрудничать с Россией по Сирии до уничтожения последнего террориста в этой стране и установления там полной стабильности, заявил министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами на встрече с главной российского оборонного ведомства генералом армии Сергеем Шойгу.

"Мы, безусловно, продолжим сотрудничество по Сирии до тех пор, пока там не будет уничтожен последний террорист и не будет установлена полная стабильность", - сказал Хатами.

"И мы очень признательны России за то, что мы вместе с вами несем обязанность перед сирийским народом и выполняем работу по восстановлению этой страны", - подчеркнул иранский министр.

Хатами отметил, что двустороннее сотрудничество РФ и Ирана неуклонно расширяется. По его словам, об этом говорит и беспрецедентное количество перелетов ВКС РФ через территорию Ирана.

Глава иранского ведомства рассказал, что предстоящая конференция по безопасности вызывает особый интерес Ирана и поблагодарил российского министра за приглашение в Москву.

По словам Хатами, Иран и Россия будут развивать военно-техническое сотрудничество, для чего у них сейчас есть все необходимые условия. "Что касается двустороннего сотрудничества, у нас есть большие потенциалы для обеих стран. И в частности сотрудничество по обучению, проведению маневров, а также военно-техническое сотрудничество, для которого возникли хорошие условия после достижения ядерной договоренности", - сказал он.

При этом министр отметил, что есть некоторые препятствия на пути развития сотрудничества между Россией и Ираном, но они устранимы.

"Мы обсудили эти вопросы в целом. Есть некоторые препоны, мы их устраним, и сотрудничество получит дальнейшее ускорение", - заявил иранский военачальник.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля.