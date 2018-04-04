СМИ: американские силовики контролируют помещения бывшего генконсульства РФ в Сиэтле

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники американских силовых структур контролируют помещения закрытого по требованию властей США генконсульства РФ в Сиэтле. Об этом сообщила во вторник газета The Seattle Times, разместившая фотографию двух полицейских у входа в помещения, где вплоть до минувшей пятницы работали российские дипломаты.

"Правительство России более не сможет использовать эту собственность для дипломатических и консульских целей, - привела газета слова неназванного представителя американского внешнеполитического ведомства. - Мы будем действовать в соответствии с принятыми у нас правилами и соответствующим образом выполнять свои обязанности".

Генконсульство России в Сиэтле прекратило прием посетителей в 17:00 по местному времени 30 марта (03:00 мск 31 марта). Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС консул-советник генконсульства РФ в Сиэтле Халит Айсин отметил, что после закрытия генконсульства те россияне, у кого возникнет необходимость в совершении консульских действий, таких как оформление паспортов, гражданства или нотариата, должны будут обращаться в консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне, в генеральные консульства РФ в Нью-Йорке или Хьюстоне. В пределах консульского округа, который обслуживало генеральное консульство РФ в Сиэтле, находились штаты Аляска, Калифорния, Гавайи, Айдахо, Айова, Монтана, Небраска, Невада, Орегон, Северная Дакота, Южная Дакота, Вашингтон, Вайоминг, Юта, а также остров Гуам, Американское Самоа и Северные Марианские острова.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада бездоказательно обвиняет Москву. РФ категорически отвергла причастность к инциденту и в качестве ответного шага объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.