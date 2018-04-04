Роухани: США пытались управлять Ближним Востоком с помощью ИГ и "Джебхат ан-Нусры"

АНКАРА , 4 апреля. /ТАСС/. США и другие западные державы пытались использовать террористические группировки, чтобы управлять Ближним Востоком, но им это не удалось. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани по итогам встречи в Анкаре с президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"К сожалению, некоторые супердержавы, в том числе и США, хотели использовать эти террористические группировки [ИГ и "Джебхат ан-Нусру"] (запрещены в РФ - прим. ТАСС) как инструмент управления этим регионом", - заявил Роухани.

"Террористы, которых поддерживают некоторые западные страны <...> финансируют и вооружают их самым современным оружием, могли добывать сирийскую нефть и продавать", - пояснил президент Ирана.

"Такие большие народы, как иракский народ и сирийский народ, с помощью дружественных им стран нейтрализовали этот сговор", - заключил он.

Роухани также заявил, что Россия, Турция и Иран не допустят территориального раздела Сирии, несмотря на усилия противников. "Противники нашего региона планировали разделить Сирию, но им не удается, и мы этого не допустим", - подчеркнул он. Среди противников президент Ирана назвал американцев и израильтян, которые, по его словам, хотели, чтобы регионом управляли террористы. "Они создали нам и сирийскому народу много проблем, но большого успеха не достигли", - отметил он.

"Географическая конфигурация нашего региона не должна меняться", - заключил Роухани.

Президент Ирана убежден, что у сирийского конфликта нет военного решения. "С точки зрения Исламской Республики, сирийский конфликт не имеет никакого военного решения, - сказал он. - Этот кризис нужно решить только политическим путем. Мы все должны помогать, чтобы война в Сирии закончилась, мы должны продолжать мирный процесс и сделать все, чтобы беженцы смогли вернуться в свои дома".

"Территориальная целостность САР, ее суверенитет, единство и независимость этой страны являются самым главным принципом, и это все должны уважать, и это то, что хочет сирийский народ", - подчеркнул президент исламской республики.

По его словам, "гуманитарная ситуация в Сирии ужасная, поэтому мы должны помочь в том, чтобы ее народ хотя бы немного чувствовал себя в безопасности". На встрече в турецкой столице, отметил Роухани, президенты "открыто обсуждали важные вопросы, говорили о будущем Сирии".

При этом он уверен, что контроль над сирийским регионом Африн должен быть передан правительственной армии. "Размещения [иностранного контингента] в Африне могут быть полезны, если они не нарушают территориальное единство Сирии, контроль над этим регионом должен быть передан сирийской армии", - сказал он.

Президент исламской республики также сообщил, что Москва, Анкара и Тегеран будут оказывать гуманитарную помощь народу Сирии, оказавшемуся в ужасной ситуации. "Три страны договорились предоставлять гуманитарную и медицинскую помощь сирийскому народу", - отметил он, указав, что сирийцы нуждаются в медикаментах и продуктах питания.

По его словам, все стороны должны сделать максимум, чтобы сирийские беженцы чувствовали себя в безопасности при возвращении в свои дома.

В среду в Анкаре прошел трехсторонний саммит президентов России, Турции и Ирана, посвященный сирийскому урегулированию. Путин, Эрдоган и Роухани встретились во Дворце президента Турции.