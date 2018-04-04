Украинский омбудсмен и глава погранслужбы обсудили ситуацию вокруг задержания судна "Норд"

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова и председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал обсудили ситуацию вокруг рыболовного судна "Норд". Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского омбудсмена.

"Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 4 апреля 2018 года провела встречу с председателем Государственной пограничной службы Украины Петром Цигикалом", - проинформировали в пресс-службе.

Стороны обсудили ситуацию вокруг судна. Цигикал в очередной раз высказал позицию украинской стороны о том, что "судно "Норд" является украинским (порт приписки - Керчь) и члены суднокоманды, предварительно, также являются гражданами Украины, а поэтому доступ к нему должностных лиц российских дипломатических учреждений не предусмотрен...". Он также заявил, что "украинская сторона в ситуации с судном "Норд" и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение гарантированных прав и свобод для экипажа судна...".

Государственная погранслужба Украины 25 марта 2018 года в Азовском море задержала судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Сейнер находится в украинском порту Бердянск. Экипажу судна украинскими пограничниками запрещено спускаться на берег. Ранее в среду адвокат российского капитана Дмитрий Щербина сообщил ТАСС, что его подзащитный доставлен в суд Херсона для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.