Погранслужба Украины не допустит российского консула к экипажу судна "Норд"

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Государственная погранслужба Украины не будет предоставлять доступ дипломатам Российской Федерации к членам экипажа сейнера "Норд", задержанного 25 марта в Азовском море. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Судно является украинским, поэтому допуск к нему служащим российских дипучреждений не предусмотрен", - сказал представитель Госпогранслужбы. В пресс-службе пояснили, что "нормы Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 15 января 1993 года, на которые ссылается российская сторона, могут применяться к межгосударственным отношениям в отношении судов исключительно представляемого государства".

В погранслужбе добавили, что "члены команды находятся в статусе не пропущенных через государственную границу Украины".

Кроме того, в ведомстве указали, что украинская сторона прилагает все усилия, чтобы обеспечить экипаж всем необходимым. "Судно подключено к промышленному электропитанию Бердянского морского торгового порта, обеспечен доступ адвокатов к членам команды, а также предоставлены продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи", - сообщили в пресс-службе.

Ведомство также заверило, что "украинская сторона и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение гарантированных прав и свобод для экипажа судна".

Ранее в среду представитель посольства РФ на Украине заявил, что дипломаты будут добиваться освобождения россиян и российского судна, приписанного к порту Керчь, а также настаивают на доступе к членам экипажа.