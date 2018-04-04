Источник: украинские пограничники вывезли капитана судна "Норд" в неизвестном направлении

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апреля. /ТАСС/. Капитана судна "Норд" Владимира Горбенко вывезли в неизвестном направлении, сообщила ТАСС представитель судовладельца - керченского рыбколхоза имени Первого мая.

Судно "Норд" под российским флагом 25 марта 2018 года задержали украинские пограничники в Азовском море, а 30 марта его арестовал суд. На его борту - десять членов экипажа, все они граждане России, жители Керчи.

"Украинские пограничники увезли капитана с борта судна. Куда - неизвестно. Адвокаты не были поставлены в известность", - сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что капитана сейнера вызывали в суд, который должен состоятся в среду в Мариуполе.