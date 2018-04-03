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Адвокат экипажа арестованного Украиной сейнера "Норд" заявил об угрозе смерти подзащитных

Происшествия
3 апреля, 17:57 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, апреля. /ТАСС

Дмитрий Щербин призвал мировое сообщество срочно откликнуться на сигнал о грубых нарушениях прав человека на Украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Условия, в которых содержат членов экипажа арестованного украинскими властями в Азовском море российского среднего черноморского сейнера (СЧС) "Норд", могут привести к тяжелым последствиям для моряков, вплоть до их смерти. Об этом в своем обращении к мировому сообществу с требованием вмешаться в ситуацию с судном сообщил украинский адвокат Дмитрий Щербин, представляющий интересы экипажа.

Судно "Норд" под российским флагом задержали украинские пограничники в Азовском море 25 марта, 30 марта сейнер арестовал украинский суд. 

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По данным адвоката Щербина, команда на протяжении всего времени незаконно лишена свободы и находится на борту в условиях холода, при ночных понижениях температуры до минус семи градусов, также лишена продуктов питания, которые, как отмечает защитник в обращении, закончились утром 28 марта. "Призываю все мировое сообщество срочно откликнуться на наш сигнал о грубых нарушениях прав человека на Украине относительно десяти человек команды судна "Норд", следствием чего могут быть тяжелые последствия, вплоть до смерти людей", - говорится в обращении Щербина, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Адвокат просит принять все возможные меры, чтобы устранить нарушения прав человека, Конституции, законов Украины и международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной радой Украины. "В случае наступления тяжких последствий относительно команды судна СЧС "Норд" нести ответственность за это будет украинская власть", - подчеркивается в обращении.

Щербин отмечает, что члены экипажа не могут покинуть судно и свободно перемещаться, поскольку находятся под постоянной вооруженной охраной сотрудников пограничной службы и других правоохранительных органов.

Обращение направили в 21 организацию, в том числе в Управление комиссара ООН по правам человека, комиссару Совета Европы по правам человека, в Совет ОБСЕ, Всемирную организацию против пыток, Бюро по демократическим институтам и правам человека и ряд других.

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