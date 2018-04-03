Власти Крыма сравнили задержание сейнера "Норд" в Азовском море с пиратством

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Задержание украинскими пограничниками российского рыболовецкого сейнера "Норд" в Азовском море - провокация, равносильная акту пиратства. Такое мнение выразил во вторник заместитель председателя Совета министров Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Инцидент произошел 25 марта в Азовском море. На сейнере, плавающем под российским флагом, находились десять членов экипажа, все они граждане России, жители Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно.

"Задержание судна можно приравнять к пиратскому акту … задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря. Само задержание является откровенной провокацией со стороны Украины, которая... всеми способами пытается нагнетать напряженность в наших отношениях", - приводит слова Мурадова пресс-служба крымского правительства.

По его мнению, если "Россия не займет жесткую позицию по этому вопросу, то будет создан прецедент, и такого рода акции могут повторяться впоследствии в акватории Азовского и Черного морей, на других морских пространствах".

О ситуации с сейнером

По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Игорь Касатонов ранее во вторник в беседе с ТАСС высказал мнение, что Минобороны России и Черноморский флот примут адекватные меры при любом развитии ситуации в Азовском море, чтобы предотвратить случаи, подобные задержанию судна "Норд".