Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Крыма сравнили задержание сейнера "Норд" в Азовском море с пиратством

Происшествия
3 апреля, 14:30 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, апреля. /ТАСС

По мнению заместителя председателя Совета министров Крыма Георгия Мурадова, России следует занять жесткую позицию по этому вопросу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель председателя Совета министров Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов

Заместитель председателя Совета министров Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов

© Александр Рюмин/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Задержание украинскими пограничниками российского рыболовецкого сейнера "Норд" в Азовском море - провокация, равносильная акту пиратства. Такое мнение выразил во вторник заместитель председателя Совета министров Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Смотрите также

Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море

Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины

Прокуратура Украины предъявила обвинение капитану российского судна "Норд"

Украинский суд наложил арест на российский сейнер "Норд"

Инцидент произошел 25 марта в Азовском море. На сейнере, плавающем под российским флагом, находились десять членов экипажа, все они граждане России, жители Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно.

"Задержание судна можно приравнять к пиратскому акту … задержано оно было в водах общего пользования Азовского моря. Само задержание является откровенной провокацией со стороны Украины, которая... всеми способами пытается нагнетать напряженность в наших отношениях", - приводит слова Мурадова пресс-служба крымского правительства.

По его мнению, если "Россия не займет жесткую позицию по этому вопросу, то будет создан прецедент, и такого рода акции могут повторяться впоследствии в акватории Азовского и Черного морей, на других морских пространствах".

О ситуации с сейнером

По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет штраф или административный арест до 15 суток.

Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта того же года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Игорь Касатонов ранее во вторник в беседе с ТАСС высказал мнение, что Минобороны России и Черноморский флот примут адекватные меры при любом развитии ситуации в Азовском море, чтобы предотвратить случаи, подобные задержанию судна "Норд".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Минобрнауки: критика ЕГЭ главой РАН накануне экзаменов может вызвать стресс у школьников
5
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости